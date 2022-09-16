"Kadın garsonu rahatsız etme" dedi! İşte ölüm anı!

İHA

Gümüşhane’de 5 Şubat 2022 tarihinde Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada, daha önce lokantada çalışan S.G. isimli kadın garsonu rahatsız ettiği için kendisini uyaran ve aralarında arbede yaşanan İbrahim Zengin’i (25) ve kardeşi Furkan Zengin’i (18) silahla vurarak, İbrahim Zengin’in ölümüne neden olan Ümit Özkan’ın (31) yargılanmasına başlandı.

KATİL ZANLISI DURUŞMADA İHA'da yer alan habere göre Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ümit Özkan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI Gazetecilerin mahkeme salonuna alınmadığı duruşmada mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan, İbrahim Zengin’e ait lokantada çalışan kadın garson S.G.’den hoşlandığı ve kendisini işyerinde çalışan S.G.'yi rahatsız etmemesi yönünde uyaran İbrahim Zengin’i silahla vurarak ölümüne neden olan tutuklu sanık Ümit Özkan’ın silahla lokantayı basması ve silahlı saldırıyı gerçekleştirme anına dair kamera kayıtları ortaya çıktı. TEZGÂHIN ARKASINA KURŞU YAĞDIRIYOR Görüntülerde lokantadan içeri girer girmez İbrahim Zengin’in bulunduğu tezgaha doğru yönelen Ümit Özkan’ın saldırıyı gerçekleştirme ve olay yerinden uzaklaşma anları yer alıyor.