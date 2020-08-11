İHA

Menderes ilçesi Görece mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe yol açmıştı. Yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınabilmişti.

İHA'nın haberine göre, yangınla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Görece Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda S.T adlı bir şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri daha sonrasında S.T'nin ifadesini aldı.

Şahsın ilk ifadesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ormanlık alana düşürdüğünü söylediği belirtildi. S.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.