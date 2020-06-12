Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını küresel ölçekte enerji talebini önemli ölçüde azalttı. Brent petrol fiyatı, bugüne dek görülmemiş düzeylere geriledi. 20 doların altına indi. Ardından yavaş yavaş arttı ve 37-38 dolardan işlem görüyor.

Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz alım fiyatlarıyla ilgili hesaplamaların da yenilenmesine yol açtı. Türkiye’nin de doğal gaz ithalat fiyatları düşecek. Rusya’ya daha az ödeme yapılacak.

Türkiye, yılda 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor. Rusya, Azerbaycan ve İran’dan boru hatları üzerinden uzun dönemli anlaşmalarla doğal gaz ithal ediliyor. Rusya’dan ithal edilen gaz, önceki yıllarda toplam içinde yüzde 50’nin üzerinde paya sahipti. Son birkaç yılda hızla düştü. BOTAŞ, boru gazına göre fiyatı çok daha ucuz olan sıvılaştırılmış doğal gaz kısa adıyla LNG ithal ediliyor.

Sözleşmelere göre gaz fiyatı, petrol ve türevlerindeki fiyat hareketine göre üçer aylık dönemler halinde yeniden hesaplanıyor. Brent petrol fiyatları, ithal edilen gazın fiyatına 6-9 aylık gecikme ile yansıyor. 2019 yılındaki petrol fiyatları, halen ithal edilen gazın fiyatını belirliyor.

Buna göre Türkiye, Rusya’ya, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere ikinci çeyrekte ithal ettiği her 1000 metreküp gaza ortalama 230 dolar ödüyor. Fiyat, petroldeki düşüşe bağlı olarak gerileyecek. Buna yönelik hesaplamalar büyük ölçüde tamamlandı. Gaz fiyatının, 1 Temmuz’da 183 dolara kadar gerilemesi öngörülüyor. Her bin metreküp gazda 50 dolar dolayında tasarruf sağlanacak. Diğer bir deyişle milyonlarca dolar daha az ödeme söz konusu olacak. Gaz fiyatının, yeni yılda 120 dolara kadar inebileceği hesaplanıyor.

Peki, 1 Temmuz’da tüketiciye gaz fiyatında indirim olur mu? Sektör kaynakları, 1 Temmuz’da gazda indirim beklemiyor. Kaynaklar, kışa girerken ekim ayında (son çeyrekte) indirim yapılabileceğine işaret ediyor.