İHA

Koronavirüse karşı verilen mücadelede 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle İstanbul trafiği eski günlerini aratmaz hale geldi.

İHA'nın haberine göre, iş çıkışı Haliç Köprüsü üzerinde yoğun trafik oluştu. Haliç Köprüsü’nde gidiş ve geliş istikametinde trafik durma noktasına gelirken, durağa yanaşmak isteyen metrobüslerin uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

Arka arkaya duran metrobüsler, sırayla durağa yanaşarak yolcularını alıp yollarına devam etti.

MARMARAY'DA DA BENZER GÖRÜNTÜ

Öte yandan Marmaray’da ve istasyonlarda da, mesai bitimiyle birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara rağmen oluşan yoğunluk dikkat çekti.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, dün yaptığı toplantıda kentteki toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar almıştı. Alınan kararlara rağmen Marmaray ve istasyonlarda mesai saatinin bitimiyle birlikte dikkat çeken yoğunluk oluştu. Marmaray’da sosyal mesafe kuralı unutulurken, oluşan yoğunluk ise adeta koronavirüs öncesi dönemi anımsattı.

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