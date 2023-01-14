Haliç'teki kanlı çatışmanın nedeni belli oldu!

İstanbul D-100 Karayolu Haliç Köprüsü girişinde sabah saatlerinde silahlı çatışma yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, çatışmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. PLAKASIZ ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI Seyir halinde olan otomobile, yan yoldan gelen içinde iki kişinin olduğu plakasız bir araçtan ateş açıldı. Saldırıya uğrayan ve içinde 3 kişinin olduğu belirtilen otomobilden de diğer araca silahla karşılık verildi

SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERAYA YANSIDI Bu ateşin ardından yaşanan silahlı çatışma kameraya yansırken, olay yerinde diğer araçlarda bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Saldırıyı uğrayan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çatışma sonucunda otomobilde, arka koltukta oturan ve isminin Cumali Aslan olduğu öğrenilen kişi hayatını kaybetti.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI Karşı taraftan ateş açtığı belirtilen şüpheli D.K, yaralandı. İlk saldırıyı yapan D.K.’nın yanında bulunan araç sürücüsü otomobili bırakarak kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri gitti. Yaralanan kişi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ ÇETENİN HESAPLAŞMASI ÇIKTI Olayın ardından harekete geçen polis, çatışmayla ilgili önemli detaylara ulaştı. Yapılan çalışmalarda çatışmanın izi Kağıthane’de 20 gün önce yaşanan Gündoğmuş ve Anucur çetesinin çatışmasına dayandı.

1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 25 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI 20 gün önce yaşanan çatışmada, arada kalan Kuran kursu hocası Ramazan Arslan hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iki çeteden toplam 25 kişiyi gözaltına alınmıştı. Ancak gözaltına alınanlardan birçoğu serbest kaldı. Bazılarına ise ‘Ev hapsi ‘kararı verildi.

ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞILDI Edinilen bilgilere göre, yaralı bulunan D.K.’nın Gündoğmuş çetesi üyesi olduğu belirlendi. Soruşturmada ilginç bilgilere de ulaşıldı.

HAKLARINDA 'EV HAPSİ' KARARI VARDI 20 gün önce yaşanan çatışmanın ardından düzenlenen operasyonda D.K.’nın ve kaçan sürücünün gözaltına alındığı mahkemeden bu iki kişi hakkında “Ev hapsi” kararı olduğu belirlendi.

MAKTUL DE ÇETE ÜYESİ İDDİASI Öldürülen Cumali Aslan’ın da Anucur çetesinin üyesi olduğu belirtildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.