Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Karaköy Kemankeş Sokak üzerinde bulunan ünlü bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57),eşi Rossie İndira Vltchek ve bir şoförle birlikte İstanbul’dan kiraladığı VIP araç ile Karadeniz turuna çıktı. İstanbul’a dönüş yolunda da Sakarya’da eşine uyuyacağını söyledi.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, akşam üstü kaldıkları otelin önüne geldiklerinde, gazeteci Andre Vltchek’i uyandırmak isteyen eşi, Vltchek’in hareket etmediğini gördü. Ardından da sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek’in öldüğünü belirledi. Sokak emniyet tarafından trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta yapmış oldukları inceleme sonucu belgeselci ve araştırmacı gazeteci Andre Vltchek'in ölümünü polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçirdi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, araç da incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.

Öte yandan son günlerde hasta olan Vltchek’in ölüm nedeninin şeker, kalp ya da koronavirüs olabileceği iddia edildi.