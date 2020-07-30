İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede 27 Haziran'da 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı - Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince 2 çocuk durumu ailesine haber verdi.
DHA'nın haberine göre, çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aradığı İkranur´un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde cansız bedeni bulundu.
ADLİ TIP RAPORU HAZIRLANIYOR
İkranur Tirsi´nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı´nca başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak.
Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur´un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesine yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.
20 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişinin DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu´na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor. Özel ekibin olay bölgesindeki araştırmaları da sürüyor.
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