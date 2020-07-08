İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir pansiyona gelen kişi hakkında arama kaydı olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pansiyondan çıkan şüpheliyi durdurmaya çalıştı.

AA'nın haberine göre, şüphelinin, bıçakla saldırdığı iki polis memuru bacağından ve omzundan yaralandı. Kaçmaya çalışan zanlı, silahla bacağından vurularak, yakalandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.