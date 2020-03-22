DHA

Temizlik işçileri, bugünden itibaren başlayan uygulamayla, işlerini bu koruyucu kıyafetler ve maskeler yapmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, Galata Köprüsü üzerinde balık tutanların arasında beyaz tulumuyla dikkat çeken temizlik görevlisi Ali Osman Başar "Bu kıyafetlerle bugün itibariyle çalışmaya başladık. Daha önce de korunaklıydı ama bu ekstra virüs sebebiyle'' dedi.

Sami Kinyas adlı temizlik işçisi ise '' Bu hijyen amaçlı. Koronavirüse karşı önlem almak amaçlı. İnsanlarımıza karşı daha iyi temizlik yapmak için. Kıyafetler gayet rahat, esnek bir şekilde çalışabiliyoruz'' diye konuştu.