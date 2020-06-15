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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 13 Haziran’da Cezmi Kartay Caddesinde bulunan bir iş hanında ruhsatsız bir iş yerinde horoz dövüşü yapıldığını tespit etti.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, ekipler tarafından iş hanına gerçekleştirilen operasyonda 38 kişinin horoz dövüşü yaptırarak kumar oynadığı tespit edildi.

Operasyonda, horoz dövüşü yaptıran bir şüpheli yakalanırken, hakkında ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan adli tahkikat yapıldı.

Kumar oynayan 38 kişiye de 46 bin 550 TL idari para cezası uygulanırken, kumar suçunda kullanılan 5 horoza el konularak, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.



Ayrıca iş yerinin ruhsatsız olması sebebiyle gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlara gerekli bilginin verildiği de kaydedildi.