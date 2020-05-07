Alınan bilgiye göre, merkez Antakya ilçesinde, Çevre yolu, eski SGK Hastanesi civarında Hasan Selçuk (29) idaresindeki 31 ABL 150 plakalı özel hastaneye ait ambulans ile Mustafa Cantaş'ın kullandığı 31 FJ 698 plakalı otomobil çarpıştı.

İHA'da yer alan habere göre, çarpışmanın etkisiyle ambulans yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücülerle ambulanstaki sağlık görevlisi Gökhan Kıl (20),Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.