Eskişehir´de oturan Yusuf Uğur, aynı fabrikada çalıştığı Handan Bul ile konuşmak için önceki gece otomobille Bilecik´in Bozüyük ilçesi Bozalan köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti.
DHA'nın haberine göre, otomobilin içerisinde Handan Bul´a tabancayla ateş eden Uğur, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, Yusuf Uğur ve Handan Bul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eskişehir´in Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi´nde oturan Handan Bul, dün otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. İntihar eden Yusuf Uğur ise bugün öğle namazının ardından yakınları tarafından aynı mezarlıkta toprağa verildi.
Korkunç cinayeti işleyen Yusuf Uğur
HANDAN, ARKADAŞLIK İSTEĞİNİ KABUL ETMEMİŞ
Eskişehir´in Orhangazi Mahallesi´nde oturan ve 3 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen 1 çocuk annesi Handan Bul´a, aynı fabrikada çalışan Yusuf Uğur´un bir süredir arkadaşlık teklif ettiği ancak genç kadının kabul etmediği öğrenildi.
Handan Bul´un, önceki gece Uğur ile artık mesaj atmaması ve aramamasını istemek için son kez buluştuğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
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