"Halı" cinayetinde işte zanlının savunması!

İstanbul Sancaktepe’de 9 Eylül’de meydana gelen olayda, balkonda asılı olan yıkanmış halının suyunun akmasından rahatsız olan kiracı Refai K. (37), üst katında oturan ev sahibiyle tartıştı.

İHA'da yer alan habere göre balkona asılan halıdan rahatsız olan alt kattaki kiracı Refai K., silahla baba ve oğluna kurşun yağdırdı.

Şüphelinin mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. Refai K. ifadesinde, “Korkutmak için ateş ettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim” dedi. Kiracı olduğundan dolayı aralarında problemler yaşandığını öne süren şüpheli Refai K., “Evi boşaltmam için sürekli baskı yapıyorlardı” diye konuştu. Öte yandan, şüphelinin bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Adem Ebik'in olaydan habersiz olan ve yatak odasında bulunan 24 yaşındaki oğlu Muhammet Ebik'i silahla göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç hayatını kaybetti.