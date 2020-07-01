Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Van’ın Tuşba ilçesinde tarihi Çarpanak adası yakınlarında 27 Haziran’dan bu yana haber alınamayan ve 60 kişiyi taşıdığı düşünülen göçmen teknesinden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine, Jandarma Genel Komutanlığının JAK timleri ve özel su altı arama ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Helikopterlerin ve arama kurtarma botlarının çalışmaları devam ederken 55-60 kişiyi taşıdığı düşünülen teknenin fırtınalı hava koşulları sebebiyle battığı belirtiliyor.

Olayın üzerine bugün kente giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havaalanında gazetecilere açıklama yaptı. Soylu, 28 Haziran’da saat 18.00’da bir muhtarın ihbarı sonucu Van Gölü'nde bir teknenin battığı haberini aldıklarını, bunun üzerine arama çalışmalarına başladıklarını söyledi. Soylu, gemiden kurtulan bir kişinin verdiği bilgi üzerinden batan teknede 55-60 kişinin bulunduğunu düşündüklerini söyledi.

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi. Çalışmalara katılan tekne ve botlar kıyıya çekilirken, havanın düzelmesiyle yeniden arama kurtarma çalışmalarına devam edileceği bildirildi.