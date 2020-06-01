İlçede Aydın Dağdın idaresindeki 06 ROV 50 plakalı otomobil ile Kadir B'nin kullandığı iş makinesi çarpıştı.

AA'nın haberine göre kazada, otomobil sürücüsü Dağdın, olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan ilçede, Yakup Etirli (28) idaresindeki 28 EA 577 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Çatal Gölü'ne düştü.

Son anda araçtan atlayan sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrası otomobil, gölden çıkartıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.