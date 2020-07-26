İstanbul Kadıköy'de, Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde Kadıköy istikametine ilerleyen İETT otobüsü karşı şeride geçti.

DHA'nın haberine göre, kaldırıma çıkan otobüs daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine girdi. Kazada otobüs içindeki 5 kişi yaralandı.