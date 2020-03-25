25 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündemSon dakika akılalmaz olay! Fiyatı milyon dolar! Tevrat operasyonu! - Haberler

Fiyatı milyon dolar! Tevrat operasyonu!

Muş'ta, ellerindeki Tevrat'ı 1 milyon 250 bin dolara satmaya çalışan 3 şüpheli, alıcı gibi davranan jandarma ekiplerince yakalandı. Ayrıca şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada, 25 sikke, yüzük, dedektör ve toprak küp ele geçirildi

25.03.2020 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
tarihi eser kaçakçılığı
AA

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez Jandarma Komutanlığı'nca tarihi eser kaçakçılarına yönelik istihbarat çalışması yapıldığı belirtildi.

 

ALICI GİBİ İLETİŞİME GEÇİLDİ

AA'da yer alan habere göre çalışma kapsamında tarihi olduğu değerlendirilen Tevrat'ı satmaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde şüpheli şahısların ellerinde bulundurdukları Tevrat'ı 1 milyon 250 bin dolara satmak için alıcı aradıkları bilgisi alınmış olup, Cumhuriyet Savcılığı'ndan kimliğini gizleyen kolluk görevlendirmesi alınarak şüpheli şahıslarla alıcı gibi irtibat sağlanmış ve icra edilen operasyon neticesinde 3 şüpheli ile bir Tevrat ele geçirilmiştir. Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada, 25 sikke, yüzük, dedektör ve toprak küp ele geçirilmiştir."

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Mezarlık ziyareti için gelenler gözlerine inanamadı!
Mezarlık ziyareti için gelenler gözlerine inanamadı!
Korona günlerinde aşk... Esmer güzelle görüntülendi
Korona günlerinde aşk... Esmer güzelle görüntülendi
Muş'ta ele geçirildi... 1 milyon 250 bin dolara satacaklardı...
Muş'ta ele geçirildi... 1 milyon 250 bin dolara satacaklardı...
25 katlı apartman tamamen karantinada
25 katlı apartman tamamen karantinada
TBMM'de kabul edildi! 30 Nisan'a kadar durduruldu
TBMM'de kabul edildi! 30 Nisan'a kadar durduruldu
Boko Haram, Çad ordusuna saldırdı: 92 ölü, 47 yaralı
Boko Haram, Çad ordusuna saldırdı: 92 ölü, 47 yaralı
Cinayet zanlısı önce kaçtı, sonra intihara kalkıştı
Cinayet zanlısı önce kaçtı, sonra intihara kalkıştı
'Evde kal' çağrısına kimler uydu?
'Evde kal' çağrısına kimler uydu?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X