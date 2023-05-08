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Felaketten dönüldü! 583 göçmen kurtarıldı!

Jandarma, MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda Türkiye'deki kaçak göçmenleri deniz yolu ile Romanya'ya götürme hazırlığındaki organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 583 kaçak göçmen tekneleri batmak üzereyken kurtarıldı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 15 şüpheliden 11 çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Giriş: 08.05.2023 - 08:43 | Güncelleme: ABONE OL
Felaketten dönüldü! 583 göçmen kurtarıldı! - Son dakika gündem haberleri
Felaketten dönüldü! 583 göçmen kurtarıldı!
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DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ortaklaşa yaptıkları çalışmada, organize suç örgütü üyelerinin Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenleri deniz yolu ile Karadeniz üzerinden Romanya'ya götürme hazırlığında olduğu bilgisi ulaştı. Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

AVRUPA İÇİN 5-7 BİN DOLAR/EURO İSTEDİLER

DHA'da yer alan habere göre Fatih'te şüphelilere ait 5 ev ve 2 restoran takibe alındı. Söz konusu paravan restoranların; kaçak göçmenlerin uğrak yeri olduğu, buluşma adresi olarak sık sık kullanıldığı, buraya yemek yemek için gelen göçmenleri ikna ederek müşteri kazanmaya çalıştıkları, kandırdıkları göçmenlerden Avrupa'ya geçiş için 5 bin ile 7 bin Dolar/Euro para istedikleri, kaçış planlarının ve para transferinin burada gerçekleştiği tespit edildi.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon için düğmeye basan ekipler; belirlenen 5 ayrı adres ile 2 iş yeri ve 10 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.

6 BALIKÇI TEKNESİ, 9 BOT ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada; 6 balıkçı teknesi, 9 şişme bot, 10 otomobil, 35 pasaport, 1 tabanca, 12 can yeleği, 25 cep telefonu, 1 dürbün, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ile çok sayıda belge ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI YABANCI UYRUKLU

Kaçak göçmenlerin bir kısmı Arnavutköy Karaburun açıklarındaki tekneleri batmak üzereyken son anda kurtarıldı, bir kısmı da teknelere binmeden ormanlık alanda yakalandı. Yakalanan 583 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu tamamı yabancı uyruklu 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan 15 örgüt üyesinin tamamının yabancı uyruklu kaçak göçmen olduğu, Türkiye'de oturma izni bulunan akrabaları yardımı ile restoran açtıkları, restoran adı altında göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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