DHA

Esenyurt'ta bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı.

DHA'nın haberine göre, yangında dumandan etkilenen 2 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polisin yangınla ilgili olarak çalışmaları devam ediyor.