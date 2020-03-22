22 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon'da işlediği suçlardan dolayı 9 suçtan cezalandırılması talep edilen PKK'lı Kawa kod adlı terörist Behruz Dudkanlu için ikinci dava Giresun'da açıldı.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Soruşturmacı savcı, teröristin Giresun ve Gümüşhane sınırları içerisinde gerçekleştirdiği eylemlerine yer verdiği iddianamede, teröristin 7 suçtan cezalandırılmasını talep etti.
HAİN PUSUNUN DETAYLARI İDDİANAMEDE
Gümüşhane'nin Torul ilçesi Harmancık Tüneli'nde 2 askerin şehit olduğu hain pusunun detayları da iddianamede yer aldı. İki askeri şehit eden Dudkanlu'nun ifadesinde "Keşif çalışması sonucu eylem kararı aldık. Tünelin üstünde ben, Rodi, yol güzergahı gören kısımda ise Cudi ve Sorej tertiplendi. İlk gün bir askeri araç geçti. Hızlı olması nedeniyle eylem yapamadık. İkinci gün askeri araca saldırı düzenledik. Önce Cudi ve Sorej ateş açtı, sonra biz tünelin üzerinden ateş ettik" dediği belirtildi.
GASP ETTİKLERİ ARACI UÇURUMA YUVARLAMIŞLAR
Torul ilçesi kırsalında araç gasp ettiklerini itiraf eden terörist Dudkanlu aracı uçuruma nasıl yuvarladıklarını anlattı. Behruz Dudkanlu, "Torul bölgesinden Maçka bölgesine araçla geçmeye karar verdik. Güvenli köyü yolunda gözetleme yapmaya başladık. 22.00 sıralarında Torul ilçesi istikametinden Güvenli köyüne gitmekte olan bir araç fark ettik. Cudi ve Sorej yola ağaçlar atarak yolu kapattılar. Ben ve Rodi yaklaşık 100-200 metre mesafeden gözetleme yapıyorduk. Aracın durmasıyla birlikte biz de yanlarına gittik. Aracı alacağımızı, kendilerini de bağlayacağımızı söyledik. 3 kişiyi indirerek üzerlerindeki cep telefonlarını alarak dereye attık. Yanımızdaki iple de ellerini arkadan bağladık. Araca bindik. Aracı Sorej kullanıyordu. Yol güzergahını takiben Karaca Mağaraları'na doğru ilerledik. Ardından bölgedeki stabilize yollara girerek Has Mahalle bölgesine geldik. Maçka bölgesine geçersek bu bölgede yapacağımız eylemin açığa çıkacağını düşündük. O nedenle Has Mahalle bölgesinde aracı uçuruma yuvarlayarak bölgeden uzaklaştık" dedi.
YARGILAMA İÇİN GİRESUN YETKİLİ
Behruz Dudkanlu hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet hapsi isteyen savcı, teröristin diğer suçlardan ise 266 yıldan 421 yıla kadar hapsini talep etti. Teröristin Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'deki eylemleri tek mahkemede birleştirildi. Yargılama Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Bu arada Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yetkisizlik kararı vererek dosyayı Giresun'a gönderdi.
TERÖRİSTİN GİRESUN'DAKİ EYLEMLERİ
26 Eylül 2015'de Güce İlçe Jandarma Komutanlığı'na düzenlediği saldırıda, binanı yanında bulunan boş arazideki düğünde bulunan 4 kişi yaralandı.
2 Ekim 2015'de Giresun Doğankent Karakolu'nda jandarma aracına yönelik saldırıda Uzman Jandarma Çavuş Cahit Mutlu yaralandı.
3 Mayıs 2016'da Torul Üçtaş köyü Akköy hidroelektrik santraline patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendi. Saldırıda santralin boruları hasar gördü.
4 Mayıs 2016'de Torul'un Üçtaş köyü sırtlarında Alacainek Yaylası'nda askeri birliğe ateş açıldı.
5 Haziran 2016'da Torul ilçesi Harmancık Tüneli'nde askeri araca açılan ateş sonucu 2 asker şehit oldu.
29 Haziran 2016'da Torul ilçesi Güvenli köyü kırsalında Hayrettin Ü., Coşkun Ü., Cemil Ü.'nün içinde bulunduğu aracın gasp edilmesi.
6 Temmuz 2018 tarihinde Güce ilçesi Kavaklıbel Yaylası'nda Bulancak taburuna saldırı düzenledi. Can kaybı ve yaralama yaşanmadı.
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