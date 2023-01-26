Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Ehliyetine 2042'ye kadar el konulmuştu! Bağıra bağıra gelen ölüm!

Ehliyetine 2042'ye kadar el konulmuştu! Bağıra bağıra gelen ölüm!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde daha önce birkaç kez sürücü belgesiz araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine 2042 yılına kadar el konulan 34 yaşındaki Murat Volkan Sevim, otomobiliyle kamyona çarptı. 1.98 promil alkollü olduğu belirlenen Sevim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 26.01.2023 - 08:13 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Ehliyetine 2042'ye kadar el konulmuştu! Bağıra bağıra gelen ölüm!
DHA

Antalya Manavgat'ta kaza, saat 00.30 sıralarında D-400 kara yolu Gültepe Kavşağı'nda meydana geldi. Manavgat'tan Antalya yönüne giden Murat Volkan Sevim'in (34) kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden S.A. idaresindeki sebze yüklü kamyona arkadan çarptı.

KAMYON DA OTOMOBİL DE DEVRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon ve otomobilde yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

İKİSİ DE ARAÇLARINDA SIKIŞTI

İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Murat Volkan Sevim ve devrilen kamyondaki S.A.'yı, araçlardan itfaiyeciler çıkardı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekibi Murat Volkan Sevim'in kalbinin durduğunu belirledi. İlk müdahalelerin ardından S.A. ve Murat Volkan Sevim hastaneye götürüldü. Sevim, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2021'DE EHLİYETİNE EL KONULMUŞTU

Murat Volkan Sevim'in 2021'de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu, sonrasında da birçok kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalandığı belirlendi.

1.98 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

2042 yılına kadar ehliyetine el konulan Sevim'in, 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü
Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü
Ticarete dair torba kanun teklifinde 10 madde kabul edildi
Ticarete dair torba kanun teklifinde 10 madde kabul edildi
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
İş yerine kumar baskını: 3 kişiye para cezası, 1 kişiye gözaltı
İş yerine kumar baskını: 3 kişiye para cezası, 1 kişiye gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.