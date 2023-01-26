Ehliyetine 2042'ye kadar el konulmuştu! Bağıra bağıra gelen ölüm!

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon ve otomobilde yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Murat Volkan Sevim ve devrilen kamyondaki S.A.'yı, araçlardan itfaiyeciler çıkardı.

Sağlık ekibi Murat Volkan Sevim'in kalbinin durduğunu belirledi. İlk müdahalelerin ardından S.A. ve Murat Volkan Sevim hastaneye götürüldü. Sevim, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Murat Volkan Sevim'in 2021'de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu, sonrasında da birçok kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalandığı belirlendi.

2042 yılına kadar ehliyetine el konulan Sevim'in, 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.