Ehliyetine 2042'ye kadar el konulmuştu! Bağıra bağıra gelen ölüm!

Antalya Manavgat'ta kaza, saat 00.30 sıralarında D-400 kara yolu Gültepe Kavşağı'nda meydana geldi. Manavgat'tan Antalya yönüne giden Murat Volkan Sevim'in (34) kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden S.A. idaresindeki sebze yüklü kamyona arkadan çarptı.
KAMYON DA OTOMOBİL DE DEVRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon ve otomobilde yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
İKİSİ DE ARAÇLARINDA SIKIŞTI
İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Murat Volkan Sevim ve devrilen kamyondaki S.A.'yı, araçlardan itfaiyeciler çıkardı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekibi Murat Volkan Sevim'in kalbinin durduğunu belirledi. İlk müdahalelerin ardından S.A. ve Murat Volkan Sevim hastaneye götürüldü. Sevim, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
2021'DE EHLİYETİNE EL KONULMUŞTU
Murat Volkan Sevim'in 2021'de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu, sonrasında da birçok kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalandığı belirlendi.
1.98 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
2042 yılına kadar ehliyetine el konulan Sevim'in, 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.