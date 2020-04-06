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Konya'da Selçuklu İlçesi Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri resmi hesap duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

"Admin siz olduğunuz için 18 yaş altı kişileri davet eden de siz olduğunuz için en ufak bir kişisel veri alınması halinde 20 Bin TL ile 1 Milyon TL arası tazminata mahkum edilebilirsiniz.

Bir kız öğrencinin resmini çekip ses yada görüntü kaydını alıp bir yere koysalar addmin siz olduğunuz için sorumlu sizsiniz.

444 0 632 MEB telefonunu arayan bilişimci öğretmen arkadaşımızın 'Bakanlığın EBA haricinde tavsiyesi yoktur. Zoom vs. sorumluluk sizde olur' şeklinde açıklaması mevcuttur. Güvenlik açığı da çok biz tavsiye etmiyoruz doğrultusunda açıklaması bulunmaktadır.

Bakanlık bilişimle üretim kapsamında olan okullara Zoom lisansı verecektir. Sadece bilişimle üretim kapsamındaki okullara verilecektir. Daha resmi lisans verilmemiştir.

Zoom gibi programlarda Canlı Dersi siz yapıp dersle ilgili sosyal davetiyeyi siz gönderiyorsunuz ve o dersin Admin yetkisi sizsiniz ve sorumlu tutuluyorsunuz. Tüm sorumluluk sizlerdedir. Zoom'un kullanım koşullarına bakabilirsiniz. Yasal yaş sınırı bulunmaktadır."