FETÖ’nün sözde TSK Yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı arasında koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında halen Ege Ordusu Komutanı emir subaylığı görevini yürüten muvazzaf binbaşı F.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Neşet Dişkaya'nın haberine göre, İzmir TEM Şube Müdürlüğünce başlatılan operasyon ile gözaltına alanına F.Ö.’nün mahrem imamla kontörlü hatlar üzerinde görüşmeleri tespit edildiği ileri sürüldü.