Koronavirüs vakaları artış gösterince Konya valiliği bünyesindeki İl Hıfzıssıhha Kurulu, risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşları korumak için kısıtlama kararları aldı. Kentte düğünlere yönelik birtakım tedbirler de getirildi.
Zafer Samancı'nın haberine göre, kentte 21 Ağustos 2020 tarihinden itibaren salon, sokak, köy ve kır düğünü gibi organizasyonların en fazla 50 kişilik ve nikah merasimi şeklinde düzenlenmesine, bu etkinliklerde mutlaka maske-mesafe-hijyen kurallarına uyumun sağlanmasına, ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 16 yaş altı vatandaşların bu merasimlere katılmamasına karar verildi.
Ayrıca bu merasimlerin aynı gün içerisinde olacak şekilde saat 22:00’a kadar sonlandırılmasına ve en fazla 2 saat içerisinde bitirilmesi de kararlaştırıldı.
Bu kararların son dakika belli olmasının hem kendilerini hem de düğün sahiplerini büyük mağdur ettiğini dile getiren düğün salonu işletmecisi Tayyar Atiker ise, "Bizler pandemi sürecinden dolayı sayılarımızda zaten dörtte bir gibi ciddi bir düşüş yaşadık. Konya’daki düğün salonları zaten geniş ve yüksek kapasiteli bu sebepten dolayı da mesafe kurallarına gayet rahat uyulabiliyor. Bizlerin bugün buradaki talebi bu yayınlanan genelge hakkında tekrar düzenlenme yapılması bizlerin ve düğün sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesidir” dedi.
Oğlunu evlendirecek olan Haşim Fahri ise "Pandemi nedeni ile en az 500 davetli çağıracağımız davetlilerin sayısını 150 kişiye kadar indirdik ama alınan bu kararla şok olduk. 50 kişiden fazla katılmayacakmış. Önlemler tam anlamı ile alınsın yetkililer düğün sırasında denetleme yapsın kurallara uymayan düğünleri sonlandırsın biz buna razıyız. Fakat alınan bu 50 kişi kararı yanlış" ifadelerini kullandı. Kalabalık valilikten bir yetkili ile görüşüp konunun tekrar ele alınacağı sözünü aldıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
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