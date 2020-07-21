AA

Ödemiş Devlet Hastanesinin idare bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, İzmir Büyükşehir ve Ödemiş belediyelerinden 4 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

AA'nın haberine göre, dumandan etkilenen iki sağlık çalışanının, tedbir amacıyla acil servise alındıkları öğrenildi. Yangın çatıda hasara neden oldu.