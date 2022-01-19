Son dakika haberler: Depoyu doldurmak için geçen yıla göre 416 lira fazladan ödeniyor! Benzin, motorin, LPG fiyatı zamlandı!

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Petroldeki yükseliş bugün de devam ediyor. Brent petrol fiyatı bu sabah itibarıyla günlük yüzde 1.3 yükselerek 88.8 dolara yükseldi. Petrol fiyatları son olarak 2014'te bu seviyeleri görmüştü.

Halihazırda OPEC+ ülkelerinin üretim hedeflerini tutturmaları dolayısıyla artan arz endişeleri fiyatlarda yukarı yönlü baskı yaratıyordu.

Pazartesi günü ise Yemen'deki İran destekli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenledikleri saldırı da piyasalarda yaşanan olası arz kesintilerine ilişkin endişeleri pekiştirerek fiyatları destekledi.

Analistler dün ise Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında yaşanan patlamanın var olan endişelere yeni bir endişe eklediğini belirtti. BOTAŞ'tan dün yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511. kilometresinde patlama olduğu ve bunun sonucunda yangın meydana geldiği belirtildi.

'BİR SÜRE DAHA GÖRECEĞİZ'

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Exxon Mobil'in CEO'su Darren Woods fiyatlarla ilgili dün yaptığı değerlendirmede "Arz-talep sıkılaştıkça dünyada yaşanan olaylar daha fazla oynaklığa yol açıyor. Bunu bir süre daha göreceğiz"

Brent petrolün varil fiyatı 2021 başında 51 dolardı. Yani yaklaşık bir yılda petrolün varil fiyatında yüzde 72'lik bir artış yaşandı. Yurtiçinde dolar/TL'nin 2021 başına oranla yüzde 83 artması, devletin ÖTV gelirlerinden feragat etmesine rağmen akaryakıt satış fiyatlarında petrole oranla daha sert bir artış yaşandı.

7 Ocak'ta benzin ve motorine yapılan zamların ardından dün son olarak motorine 52 kuruşluk zam geldi. Böylece bugün itibarıyla benzinin ortalama litre fiyatı 13.59 TL, motorinin ortalama litre fiyatı ise 14.30 TL oldu.

MOTORİNDE YÜZDE 112'LİK ARTIŞ

Benzinin litre fiyatı 2021 başına göre yüzde 86, motorin ise yüzde 112 yükseldi. 2021 başında benzinli araç sahipleri 55 litrelik depoyu 401.5 liraya doldurabiliyordu. Bu rakam bugün 747.5 liraya çıktı.

Dizel araçlarda ise benzer şekilde 55 litrelik depo geçen sene başında 370 liraya doluyordu. Şu anda ise 786.5 liraya doluyor.

Benzinin litresi geçen yılın başında 7.30 liraydı:

1 Ocak: 7,30 TL 1 Şubat: 7,32 TL 1 Mart: 7,36 TL 1 Nisan: 7,16 TL 1 Mayıs: 7, 16 TL 1 Haziran: 7,81 TL 1 Temmuz: 7,83 TL 1 Ağustos: 7,83 TL 1 Eylül: 7,83 TL 1 Ekim: 7,85 TL 1 Kasım: 8,48 TL 1 Aralık: 9,76 TL 31 Aralık: 12,38 TL 19 Ocak: 13,59

Motorinin litre fiyatı 2021 başında 6.73 liraydı:

1 Ocak: 6,73 TL 1 Şubat: 6,75 TL 1 Mart: 6,80 TL 1 Nisan: 6,54 TL 1 Mayıs: 6,54 TL 1 Haziran: 7,32 TL 1 Temmuz: 7,34 TL 1 Ağustos: 7,37 TL 1 Eylül: 7,37 TL 1 Ekim: 7,39 TL 1 Kasım: 8,28 TL 1 Aralık: 9,43 TL 31 Aralık: 11,55 TL 19 Ocak: 14,30

Petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi durumunda bunun pompa satış fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

Ancak artan enerji fiyatları sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiliyor. Dolayısıyla özellikle petrol fiyatlarında düşüş sağlanması için hükümetler büyük çaba harcıyor.

ABD ÜRETİMİ ARTIRMAK İSTİYOR

Son olarak ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, petrol fiyatlarının 7 yılın en yüksek seviyesine çıkması sonrası yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin arzın talebi karşılayacak kadar artması için petrol üreticisi ülkeler ile birlikte çalışmakta olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray'ın petrol fiyatlarının küresel büyüme çerçevesinde izlemeye devam etmesi ve OPEC+ ülkeleri ile gerektiğinde görüşmelerde bulunmayı planladığını söyleyen Horne, "Üretici ve tüketici ülkeler ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bu adımlarımız hali hazırda petrol fiyatları üzerinde etkili oldu ve fiyatlarda düzeltme için araçlar masada olmaya devam edecekler" diye konuştu.