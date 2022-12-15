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Dehşet anı kamerada! Saplantılı aşık değil katil!

İstanbul Silivri'de 20 yaşındaki Murat Özkazan, eski kız arkadaşının babası 46 yaşındaki Ayhan Ergün'ü anaokulunun önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Polis, düzenlediği operasyonla katil zanlısını gözaltına aldı

Giriş: 15.12.2022 - 15:13 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Dehşet anı kamerada! Saplantılı aşık değil katil! - Günün Haberleri
Dehşet anı kamerada! Saplantılı aşık değil katil!
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DHA

İstanbul'da kan donduran olay, dün Silivri Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi üzerinde bulunan bir anaokulu önünde meydana geldi.

OKULUN ÖNÜNDE BEKLEMEYE BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre Murat Özkazan (20), eski kız arkadaşının annesinin çalıştığı anaokulunun önüne gidip beklemeye başladı.

OTOMOBİLİNE DOĞRU YAKLAŞTI

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Ayhan Erg&uuml;n.
Öldürülen Ayhan Ergün.

Bu sırada Özkazan'ın eski kız arkadaşının babası Ayhan Ergün, eşini almak için anaokulunun önüne geldi. Ergün'ü fark eden Özkazan, otomobile doğru yaklaştı.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP KAÇTI

Kapıyı açan Özkazan, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla baba Ayhan Ergün'ü defalarca kez bıçakladı. Ergün, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken Murat Özkazan ise olay yerinden uzaklaştı.

ÇEVREDEKİLER FARK EDİP İHBARDA BULUNDU

Bir süre sonra otomobilde hareketsiz yatan Ergün'ü fark eden çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis konuyla ilgili araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde Ergün'ün aracına bir kişinin yaklaştığını ve kapıyı açtığını gören polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Şüpheli Murat Özkazan'ın Ergün'ün kızının eski erkek arkadaşı olduğu tespit eden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Özkazan'ın daha önce de psikiyatri tedavisi aldığı öğrenildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada cinayet anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli Özkazan'ın Ergün'ün aracına yürüdüğü, kapıyı açıp içeriye doğru eğildiği daha sonra da aracın yanından uzaklaştığı anlar görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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