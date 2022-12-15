Dehşet anı kamerada! Saplantılı aşık değil katil!

Bu sırada Özkazan'ın eski kız arkadaşının babası Ayhan Ergün, eşini almak için anaokulunun önüne geldi. Ergün'ü fark eden Özkazan, otomobile doğru yaklaştı.

Kapıyı açan Özkazan, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla baba Ayhan Ergün'ü defalarca kez bıçakladı. Ergün, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken Murat Özkazan ise olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra otomobilde hareketsiz yatan Ergün'ü fark eden çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis konuyla ilgili araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde Ergün'ün aracına bir kişinin yaklaştığını ve kapıyı açtığını gören polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Şüpheli Murat Özkazan'ın Ergün'ün kızının eski erkek arkadaşı olduğu tespit eden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Özkazan'ın daha önce de psikiyatri tedavisi aldığı öğrenildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada cinayet anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli Özkazan'ın Ergün'ün aracına yürüdüğü, kapıyı açıp içeriye doğru eğildiği daha sonra da aracın yanından uzaklaştığı anlar görüldü.