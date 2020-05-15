İHA

Vize-Hamidiye köyü Meleşkoru mevkiinde, jandarma ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti esnasında, F.K., Ö.G., K.D. ve M.P. isimli şahıslar ellerinde bulunan 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet boşluk arama çubuğu ile izinsiz define araştırması yaptıkları esnada suçüstü yakalandılar.

İHA'nın haberine göre, “Sit Koşullarına Aykırı Hareket Etmek” olayına karışan F.K., Ö.G., K.D. ve M.P.'nin toplu şekilde durarak sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri de tespit edildi. Bunun üzerine şahıslar hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında, kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 12 bin 600 TL idari yaptırım uygulandı.

Ele geçirilen malzemelere el koyma işlemi uygulanarak şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.