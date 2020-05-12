Esenyurt'ta meydana gelen olayda, iftar öncesi iddiaya göre damat, kayınpederi ile kayınvalidesini silahla ateş ederek öldürdü.

DHA'nın haberine göre, bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli damadı gözaltına aldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.