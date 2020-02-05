Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert yanıt

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ ile ilgili eleştirilerine sert yanıt verdi.

Erdoğan, şunları söyledi: "Türkiye'de sürekli tuzak kuran, bu yüce kurumu yıpratmaya çalışan bir grup var. Faşistin önde giden olan jakoben zihniyetin oyunuyla karşı karşıyayız. CHP, o dönem bu konuda doğru bir tutum sergilemiştir. Bu düzenleme ile AK Parti Grup Başkan vekilleriyle görüşen Kılıçdaroğlu'ydu. Bu düzenleme komisyondan ve genel kuruldan geçip kanunlaşmıştır. Düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlayan, hukukun işlemesinin önüne geçen, yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir. Suç işleyen kişinin asker kimliğinin ona ayrıcalık tanıması ne hukukta ne demokraside yeri olamaz. CHP'liler başta olmak üzere tüm Meclis'in desteklediğini görüyoruz. Bugün dönüp geriye baktığımızda Meclis'in doğru iş yaptığını görüyoruz. Ne yaptık, askeri mahkemeleri kaldırdık.

"BORU GÖSTERMEYE BENZEMEZ"

Eski bir genelkurmay başkanı, kendisini gayet iyi tanırım. Meclisimizi itham altında bırakan açıklamalar yaptı. Süratle hepiniz dava açmalısınız. Anayasa buna amir. Meclis'in yasama yetkisini bir kişinin yere çalmaya hakkı yoktur. Bu açıklamalara CHP ve diğer partilerden kimileri destek vermiştir. Daha önce aksi karar almalarına rağmen. FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması Meclis'e saygısızlıktır. Vesayet döneminin hevesi olan bu yaklaşımın desteklenmesinin anlaşılabilir hiçbir tarafı yoktur. Bu boru göstermeye benzemez.

"2009'DAKİ VEKİLLER DAVA AÇMALI"

CHP'lilerin bu konu göğüslerini gere gere savunabilecekleri meseledir. 2009 yılında Meclis'te görev yapmış tüm arkadaşlarımızın hemen dava açarak, parlamentonun onurunu savunacaklarına inanıyorum."

BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?

İlker Başbuğ, Haber Global'de katıldığı programda FETÖ'nün siyasi ayağı değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Başbuğ, konuşmasında, "26 Haziran 2009'da yasalar torba yasa olarak gündeme getiriliyor. Bu TSK ile ilgili bir kanun teklifi. Bu yasa 25 Haziran'ı 26'sına bağlayan gece yarısı oluyor. Bu yasa ile kimsenin haberi yok, biz bundan 26 Haziran sabahı 2009'daki toplantıda haberimiz oluyor. Bahsedilen yasa teklifi askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak. Bu bir kere Anayasa'ya aykırı" ifadelerini kullanmıştı.

Başbuğ konuşmasında şunları söylemişti:

"FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçeği inkar olur. Bunun yargının çıkarması ve siyasi iradenin ağırlığını koyması lazım. 26 Haziran 2009'da yasalar torba yasa olarak gündeme getiriliyor. Bu TSK ile ilgili bir kanun teklifi. Bu yasa 25 Haziran'ı 26'sına bağlayan gece yarısı oluyor. Bu yasa ile kimsenin haberi yok, biz bundan 26 Haziran sabahı 2009'daki toplantıda haberimiz oluyor. Bahsedilen yasa teklifi askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak. Bu bir kere Anayasa'ya aykırı. Bu tamamen ne için Dursun Çiçek için. Bu olay medyada 'AK Parti ile cemaati bitirme planı' algısı olarak yapıldı. Sivil şahıslar her durumda askeri yerlerde yargılanmaz Özel Yetkili Mahkemeler'de yargılanır. Kayseri'de biz bir olay yakalamıştık Hava İkmal Bölge Komutanlığı'nda astsubay yakaladık. Flaş bellek ayarlıyorlar. Burada sivillerden yardım alıyorlar. 14 Nisan 2009'da 'FETÖ ile mücadele edeceğim' dedim. Bu kanun teklifini kim hazırladı, tamamen FETÖ ile ilgili bu araştırılsın."

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN YANIT

AK Parti MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Ömer Çelik, Başbuğ'un sözlerine tepki gösterirken, Başbuğ'u Meclis'in mutlak dokunulmazlığını ihlal etmekle suçladı ve itham edilen parlamenter arkadaşlarının yargıya başvuracağını açıkladı.

Söz konusu düzenlemenin uzlaşıyla geçtiğini belirten Çelik şunları söylemişti:

"FETÖ'nün siyasi ayağı var mıdır yok mudur tartışması devam ediyor. Emekli Orgenaral yasal düzenlemede altında imzası olanların FETÖ mensubu olduğunu iddia etti. Emekli bir askeri bürokratın TBMM üyelerini terör örgütünün üyesi olarak değerlendirmesi, kanun teklifini kim hazırladıysa yasamanın üyelerini suçlaması son derece vahim yaklaşımdır. Elinde bilgi belge olan varsa bu araştırılsın. Şunu bunu suçlamak bu mücadeleyi sulandırmaktan başka bir işe yaramaz.

Aslında bu tutum FETÖ'nün temizlenmesine mi hizmet etmektedir başka bir şeye mi? Kim ki yüce Meclis'i aşağılamaya çalışıyorsa bunun altında iyi niyet yoktur. Türkiye darbelerden çok çektiği için, darbelere zemin yaratan yasal düzenlemelerin mevzuatımızdan çıkarılması en önemli gündemdi. O dönem önerge satır satır okunup tüm partiler tarafından kabul edildi. 30 gibi suçu kapsayan askerlerin yargılanmasının sağlanması bir devrimdir.

FETÖ, Türkiye'nin kabul ettiği terör örgütlerinden biridir. FETÖ'nün gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi milletimizin iradesiyle def edilmiştir. FETÖ ile ilgili olarak devletin bütün organlarından hayatın tüm kılcal damarlarından kesilmesi için mücadele devam edilmektedir. Elinde belge olmaksızın devletin sahip olmadığı birtakım iddialar üzerinden şunu bunu suçlayarak bu mücadele desteklenemez. Arkadaşlarımız, kendilerini FETÖ terör örgütü mensubu gibi etiketleyen bu yaklaşıma karşı yasal haklarını kullanacaklar."

2009'DAKİ TOPLANTI

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 29 Nisan 2009'daki Genelkurmay İletişim toplantısında, daha sonra FETÖ kumpası ortaya çıkan o dönemki davalara konu olan Poyrazköy'de bulunan lav silahlarını göstermişti. Başbuğ, toplantıda kazılarda bulunan 5 adet boş, kullanılmış lav silahlarını anlatmıştı. O dönem silahlar için kullanılan boru benzetmesi de çok konuşulmuştu.