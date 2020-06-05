AA

Alınan bilgiye göre, bir caddede yürüyen Muhammed Ali K'ye (19),seyir halindeki bir otomobilden tabanca ve tüfekle ateş açıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve ardından otomobille kaçan şüphelilerin Mustafa B. (20),H.Ü. (17) ve B.A. (18) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden Mustafa B'nin olay sırasında seken saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandığı ve kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirlendi.

H.Ü. ve B.A. da kısa sürede ekiplerce yakalandı. Araçta yapılan aramada, tabanca ve tüfek ile çok sayıda mermi bulundu.