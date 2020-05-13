DHA

Çorum'un Celilkırı mevkiindeki 156 hektarlık alanda hazırlanan sahada, 11 Kasım 2019´da 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında rekor denemesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye temsilcilerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisi ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet görev aldı.

1 SAATTE 303 BİN 647 FİDANLA REKOR KIRILDI

Etkinlikte, ilk olarak, 232 bin 647 fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme rekoru' kırıldı. Denemede, bin 560 dönümlük alanda 303 bin 150 fidan toprakla buluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum'daki fidan dikme etkinliğinde, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığını açıkladı. Toprakla buluşturulan fidanlar, aradan geçen 6 ayda tutarak yeşermeye başladı.

'FİDANLARIN TAMAMI TUTTU'

Celilkırı mevkiindeki ormanlık alanda incelemelerde bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentin gelecekte çok önemli bir ormana kavuşacağını söyledi. Aşgın, "Ağacı dikmekle iş bitmiyor. Çorumlu hemşehrilerimizle el ele vererek diktiğimiz fidanları yerinde gördük. Geldiğimizde gördük ki; hemen hemen ağaçlarımızın tamamı tutmuş. İnşallah aradan belli bir süre geçtikten sonra Celilkırı mevkiinde sedir ağaçları, karaçam ağaçlarından oluşan 303 bin 150 ağaçlık bir ormana kavuşmuş olacağız. Rekorla dikilen fidanların kurumaması için gerekli çalışmayı yapıyoruz" dedi.