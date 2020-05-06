AA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında Kars'ta bir cinayet olayına karıştığı ve hakkında kasten öldürme ve yaralama suçlarından yakalama kararı bulunan M.T'nin Çayırova ilçesinde bir ikamette bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

AA'nın haberine göre, ekip tarafından söz konusu adrese düzenlenen operasyonda M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.