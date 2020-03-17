DHA

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Cafer Çolak, müşteki Hakan Şahit ve 3 sanık avukatı katıldı.

DHA'nın haberine göre 18 avukat, mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Sanık avukatları müvekkillerinin eşyalarının, adli emanetten iade edilmesini talep etti.

28 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 28 sanık hakkındaki davanın niteliğini dikkate alarak dosyaların ayrılmasına karar verdi. Avukatların mazeret dilekçesini kabul eden heyet, adli emanetteki eşyaların iadesi talebini reddederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank´a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın´ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580´er yıldan 75 bin 260´ar yıl hapis cezası isteniyor.

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5´er yıldan 13´er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mehmet Aydın´ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli ise firari.