İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, personelin özverili çalışmalarıyla tedbirlerin hassas ve esnetilmeden uygulanması sayesinde cezaevlerinde kayda değer hastalık riskiyle karşılaşmadıklarını söyledi.
DHA'nın haberine göre, cezaevlerine ziyaretçi olarak gelecek vatandaşlara çağrı yapan Başsavcıvekili Akçadırcı, gecikme yaşanmaması için HES kodunu alarak, hazır şekilde gelmelerini istedi.
"VİRÜS TÜRKİYE’DE GÖRÜLMEDEN CEZAEVLERİNDE TEDBİR ALDIK"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Akçadırcı, koronavirüs vakası henüz Türkiye’de görülmeden önce Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün almış olduğu tedbirler kapsamında, gerekli tedbirleri almaya başladıklarını söyledi. Akçadırcı, 13 Mart 2020 tarihinde ilk tedbir olarak termal kameralarla ceza infaz kurumlarında girişlere başlandığını belirterek, şunları söyledi Öncelikle ilk kontrol ziyaretçi kabul girişinde yapılıyor. Buradan giren vatandaşların ateşleri ölçülüyor.
Öncelikle vatandaşlar ve tüm personel bu girişi kullanıyor. Pandemi süreci boyunca ziyaretçi kabulü yapılmıyordu. Haziran ayından itibaren kapalı görüşlere başlandı. Kapalı görüşler de yine bu mahalden yapılıyor. Personel de buradan giriyor. Ziyaretçilerin bu ana kapıdan dijital ateş ölçerlerle, ateşleri ölçülüyor. Ateşi yüksek olmayanlar hijyen kurallarına uyarak el dezenfeksiyon sağlanarak duyarlı kapılardan geçiyor. Bu kapılardan geçerken, burada bulunan termal kameralarla da vücut ısısı yüksek olmayanların kabulleri yapılarak görüşlere alınıyor.
HES KODU OLMAYAN ZİYARETÇİ CEZAEVİNE GİREMEZ
Sağılık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun 27 Ağustos’ta aldığı kararla ceza infaz kurumlarına girecek ziyaretçilerin HES koduyla girmesi uygulamasının 1 Eylül’den itibaren başladığını ifade eden Akçadırcı, “HES koduyla ceza infaz kurumlarına girme uygulaması başladı.
Personel hariç diğer kişiler HES uygulamasına tabi. Önce ziyaretçilerin HES kodu olup olmadığı kontrol ediliyor. Hasta, yaşlı ve HES kodu alamayanlara görevlilerimiz yardımcı oluyor. Daha sonra ziyaretçiler danışmada bulunan personele HES kodlarını vererek daha önce saydığım kontrollerden geçerek ceza infaz kurumlarına giriyorlar diye konuştu.
CEZA İNFAZ KURUMU PERSONELİ BÜYÜK ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR
Başsavcıvekili Akçadırcı, ceza infaz kurumlarında Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün talimatları, pandemi sürecinde elde edilen tecrübeler ve son olarak HES uygulamasıyla bulaş olması ve vaka görülmesine engel olmaya çalıştıklarını söyledi.
Ceza infaz kurumlarında görevli personelin büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Başsavcıvekili Akçadırcı, “Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Cezaevlerine girerken lütfen HES kodlarını alarak gelsinler. İşlerin çabuk yürümesi, gecikme olmaması için. Hükümlü ve tutuklular devletin güvencesi altındadır. Bu hastalığın yayılmaması için gereken bütün tedbirleri aldık, ilgili tüm uyarı ve bilgilendirmeleri de süreç içinde artırarak devam ettirmekteyiz dedi.
CEZAEVLERİNDE KAYDA DEĞER HASTALIK RİSKİYLE KARŞILAŞMADIK
Ceza infaz kurumlarında hem çok sayıda personel, hem de tutuklu hükümlü olduğunu belirten Başsavcıvekili Akçadırcı “Bu kadar çok insanın bulunduğu yerde tedbirlerin ciddi olması gerekir. Biz hiçbir kuralı esnetmeden, personelin özverili gayretiyle tedbirleri alıyoruz. Hem bilimsel yöntemler, Bilim Kurulu’nun önerileri dikkate alınıyor. Harfiyen, esnetilmeden yerine getirilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar ciddi, kayda değer hastalık riskiyle karşılaşmadık. Bu durum ileriye dönük de devam edecektir.
HES KODU DENETİMİYLE CEZA İNFAZ KURUMU ZİYARETİ
Maltepe Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde ziyaretçi ve avukatlardan kimlikleri dışında artık HES kodu da zorunlu olarak isteniyor. Ceza infaz kurumunun danışma bölümünde HES kontrolü yazılı uyarıcı tabelalar bulunuyor. HES kodu almakta zorlanan kişilere görevli personel yardımcı oluyor.
Ziyaretçiler ve avukatlar sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya giriyor ve HES kodu ile kimlik kontrolü için danışma masasına alınıyor. Bu aşamadan sonra, dijital cihazlarla ateşleri ölçülerek, elleri dezenfekte edildikten sonra, eldiven ve maskeyle duyarlı termal cihaz bulunan kapıdan geçiyor. Son aşamada ise cezaevinde cam arkasında kapalı ziyaret gerçekleşiyor. Görüşmelerde ziyaretçilerin birbirleriyle arasında mesafe olmasına dikkat ediliyor.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!