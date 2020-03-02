Türkiye Suriye'nin İdlib bölgesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na devam ederken, Birleşmiş Milletler'den çarpıcı açıklamalar geldi.

BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu'nda, " Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" denildi.

Raporda, Esad rejiminin Suriyede sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirilerek, "Suriye Demokratik Güçlerinin (YPG/PKK) kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hakları ihlal edildi" ifadeleri kullanıldı!