DHA / HABERTURK.COM

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde doğalgaz borusu patladı. Alevler metrelerce yükselirken, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangın müdahale ederek, söndürdü. 2 kişinin yaralandığı yangının sıçradığı iki binada büyük çapta hasar oluştu. Olay yerinden çekilen görüntülerde ise, vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü. Patlama noktasındaki hasar, yangının söndürülmesinin ardından ortaya çıktı

İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, saat 11.07'de İnönü Caddesi üzerindeki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldiği belirtildi. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen açıklamada, "112, İtfaiye, İGDAŞ, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, olaydan etkilenen 15 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerimizce olay yerinde müdahale edilmiş, yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle gerekli araştırma inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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