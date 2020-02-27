Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Uluslar arası piyasalarda emtia fiyatları, koranavirüs etkisiyle geriliyor. Brent petrol ile benzin ve motorinin ton fiyatları, dikkat çekici biçimde düştü. Brent petrol, 52-52 dolar aralığına geriledi.

Çarşamba günü küresel piyasalarda ton fiyatı benzinin 534, motorinin 492 dolardı. Bu sabah itibarıyla benzin 513, motorin 474 dolara kadar indi.

15 KURUŞ İNDİRİM

Benzine, pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı dolar kurundaki artışa bağlı olarak 16 kuruş zam yapılmıştı. Ardından 10 kuruş indirim yapıldı. Bu gece de 15 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Sektör uzmanları, akaryakıt satış fiyatları hesaplanırken uygulanan formüle işaret ederek, “Benzin, indirim için tam sınır değerde bulunuyor. Bu nedenle indirimin olup olmayacağına ilgili makamlar karar verecek. Beklentimiz indirimin olacağı yönünde” dedi.

Motorinde indirim var mı? Motorinde, şimdilik ne indirim ne de zam görünüyor.