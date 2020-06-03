AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, yapılan bir haftalık çalışma sonucunda, durumunda şüphelenilerek durdurulan araçlarda arama yapan ekipler, 11 bin 885 paket kaçak sigara, 116 cep telefonu 3 bin 870 elektronik sigara filtresi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.