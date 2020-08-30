DHA

Yangın, saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ve Belenören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

DHA'nın haberine göre, bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için mahalle sakinleri de ekiplere destek verdi.

Bölgede yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar devam ediyor.