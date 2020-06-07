AA

Aksu ilçesindeki ormanlık alanda iki noktadan henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

AA'nın haberine göre, ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar orman alanı zarar gördü. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.