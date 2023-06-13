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Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 gözaltı kararı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 14 zanlıdan 13'ü yakalandı. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Giriş: 13.06.2023 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'daki FETÖ operasyonunda son dakika gelişmesi: 14 zanlıdan 13'ü yakalandı ve... - Haberler
AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı ve iltisaklı şüpheliler tespit edildi.

14 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

AA'da yer alan habere göre Ankara genelinde farklı semtlerdeki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlenen 5'i astsubay rütbesiyle görevde olmak üzere 14 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

ANKARA MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5 ilde Ankara merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı.

13 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ü yakalandı. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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