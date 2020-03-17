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Türkiye'yi de sarsan koronavirüs salgınından sonra üst üste önemli açıklamalar geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin kira alacaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yavaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, salgın hastalık sürecinde ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımız için belediyemizin kira alacakları iki ay süreyle ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

Yavaş paylaşımında, "Koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle ödeme güçlüğü çeken kiracılarımız için belediyemizin kira alacakları bugünden itibaren ilk etapta iki ay süreyle ertelenmiştir" mesajını paylaştı.