Olayda, Erarslan köyünde aralarında husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y, tabancayla Mustafa ve Erdem Akça kardeşlere ateş etti.

AA'nın haberine göre, vücuduna isabet eden kurşunlarla Mustafa Akça, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Erdem Akça, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.