AA

İlçede 1 Ağustos'ta bir araya gelen Cihan Beyhan (32) ile yeğeni Yusuf Beyhan (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada, amca Cihan Beyhan olay yerinde hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, silahlı kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışırken yaralanan N.B (44) ise hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Yusuf Beyhan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alındı. Zanlının olayda kullandığı belirtilen tabanca da ele geçirildi.

Emniyette 21 suçtan kaydı olduğu belirtilen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.