Adli Tıp Raporu katil zanlısını yalanladı!

Polis, şüpheli olarak Yeğin'in boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i (59) yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında, tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar olan Kaffar Yeğin ile ilgili ilk iddianame, 'Kadına karşı tehdit', 'Hakaret', 'Israrlı takip' ve 'Basit yaralama' gibi suçlardan hazırlanıp, 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Cinayeti ilişkin ağır ceza mahkemesinde yapılacak yargılanmayla ilgili iddianamenin hazırlanması beklenirken; Hülya Şellavcı Yeğin'in adli tıp ve kriminal raporları da tamamlandı. Adli Tıp Raporu'na göre tabancayla açılan ateş sonucu Yeğin'in kulak kepçesinin 1 santimetre yukarısından yaralandığı, ölüme sebep başka bulgunun olmadığı ortaya koyuldu. Kriminal raporda ise sanığın üzerinde bulunan tabancanın olayda kullanıldığı belirlendi.

ZANLIDAN, "SİLAHIMI BAŞINA DAYADI" SAVUNMASI

Hülya Şellavcı Yeğin'in damadı, avukat Ensar Aktürk.

Hülya Şellavcı Yeğin'in damadı, avukat Ensar Aktürk, "Hülya Şellavcı, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından iş yerinde katledilmişti. Aradan epey bir süreç geçti. Bu süreçte adli tıp ve kriminal raporları hazırlandı. Beklenen birkaç belge var, sonrasında iddianamenin de hazırlanmasını bekliyoruz. İfadesinde zanlı, iş yerine gittiği Hülya Şellavcı'nın kendisine biber gazı doğrulttuğunu, kendisinin de tabancasını çıkartıp kendisine yönelttiği, Şellavcı'nın silahı başına dayadığını, 'vur öldür beni' dediğini ve o anda silahın ateş aldığını söylemişti.

"DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKMÜŞ HALDE BULUNDU"

Ama adli tıp raporuna göre; silahtan çıkan merminin kulak kepçesinin 1 santimetre yukarısından girdiğini ve paralel olarak diğer taraftan çıktığını ortaya koydu. Detaylı otopsi raporunda, ölüme neden olabilecek bu durumdan başka bir olay olmadığı da belirtildi. Hülya Şellavcı'nın bulunuş şekli de infaz edildiğini net şekilde gösteriyor. Dizlerinin üzerine çökmüş şekilde duruyordu.

"İNFAZI GÖSTERİYOR"

Bir insanın başından vurulduktan sonra dizlerinin üzerine düşmesi pek ihtimal dahilinde değil. Normalde yere yığılması gerekiyor. Fakat o, oturur şekilde duruyordu. Bu da infaz edildiğini ortaya koyuyordu" dedi.

"YAĞMADAN DA YARGILANMASI GEREKİYOR"

Avukat Aktürk, "Eşe karşı işlenmiş bir suç var. TCK'da cezası çok açık şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis. Ayrıca olay anında Şellavcı'ya ait telefon, çanta, kredi kartları ve nakit parasını alıp kaçtığı için Kaffar Yeğin'in kasten öldürmenin yanında yağmadan da iddianame hazırlanmasını bekliyoruz" dedi.

"BİRDEN FAZLA DOSYADAN YARGILANACAK"

Kaffar Yeğin'in işlediği başka suçlar olduğunu da belirten avukat Aktürk, "Mesela bana karşı tehdit suçlamasından soruşturma yapılıyor. Yakalandığında üzerinden 2 adet sahte kimlik çıkmıştı. Bunların içinde 2 ayrı soruşturma dosyası açıldı. Cinayetten önce ısrarlı takip ve kasten yaralama gibi suçlar işlenmişti. Bunlar için de açılmış dosya var. Birden fazla dosyadan yargılanacak.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Biz, artık cezaevinden kendisinin çıkabileceğini düşünmüyoruz. 'İbret olsun' diye en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bunun yanında kriminal raporda üzerinde yakalanan silahın da olayda kullanılan tabanca olduğu ortaya çıktı. En kısa sürede yargılanıp, gerekli cezayı alacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.