ABD'nin seçilen başkanı Joe Biden, Anthony Blinken'i Dışişleri Bakanlığına atadı.
Biden, kabinesinde önemli pozisyonlarda yer alacak isimleri açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı görevine üst düzey dış politika danışmanlarından Blinken'ı getireceğini duyuran Joe Biden, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Sullivan'ı seçti.
Biden'ın aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yardımcısı olan 58 yaşında olan Blinken, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.
Anthony Blinken
Öte yandan, Biden görevi 20 Ocak'ta görevi devralacak. Biden'ın dışişleri bakanlığı için tercih ettiği Blinken, Senatodan onay aldıktan sonra göreve başlayacak.
Joe Biden'a oldukça yakın olan 43 yaşındaki Jake Sullivan da Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirilecek.
Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde de ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Sullivan, Hillary Clinton ABD Dışişleri Bakanı görevindeyken, siyaset planlama biriminin başına getirilmişti.
Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine siyahi Linda Thomas Greenfield gelecek. Greenfield 35 yıl boyunca ABD Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olarak görev yaptı.
The New York Times'a göre Biden'ın Latin kökenli Alejandro Mayorkas'ı İç Güvenlik Bakanlığının başına atayacağı belirtilirdi. Mayorkas, Obama döneminde İç Güvenlik Bakan Yardımcısı görevini yürütmüştü.
Biden, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için de Avril Haines'i seçti. Haines, Baracak Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Haines'i Ulusal İstihbarat Direktörlüğü yapacak ilk kadın olacak.
Biden, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için de Avril Haines'i seçti. Haines, Baracak Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.
Obama döneminde Dışişleri Bakanı olan John Kerry ise Joe Biden'ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olacak.
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