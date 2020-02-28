AB'den mülteci açıklaması!

28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin mülteci anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesinin beklendiği belirtildi.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin göçmen politikalarında değişikliğe gittiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadığını vurgulamak istiyorum. Bizim bakış açımızdan AB-Türkiye anlaşması halen devam ediyor ve Türkiye'nin bu anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Türk yetkililer de politikalarında bir değişiklik olmadığını resmen kabul ediyor" ifadeleri kullanıldı.
BM: TÜRKİYE'YE VERİLEN DESTEK ARTIRILMALI
Birleşmiş Milletler (BM),uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ve İdlib'deki Suriyeli sivillere ilişkin açıklamalarda bulundu.
AA muhabirinin sorusu üzerine Baloch, Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığının unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Suriye'nin komşu ülkelerine Suriye'den gelen sivillerin "kabul edilmesi" çağrısında bulunduklarını anımsatan Baloch, "Dolayısıyla bu çağrımızı uluslararası toplumu da içine alacak şekilde genişletiyoruz. Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve hızlandırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Baloch, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gidişi için sınır kapılarını açtığı yönündeki haberlere ilişkin ise "Bu konuda bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Sınır hattında görünür bir hareketliliğe dair de bize ulaşan bir rapor yok." bilgisini paylaştı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke de İdlib'e yönelik sınır ötesi insani yardımlara ilişkin herhangi bir değişiklik olup olmadığına dair bir bilgilerinin olmadığını söyledi.
Laerke, bununla beraber yılın ilk 2 ayında 2 bin tırdan fazla insani yardımı İdlib'e gönderdiklerini kaydetti.
Aralık 2019'dan bu yana İdlib'den 1 milyona yakın sivilin yerinden edildiğini anımsatan Laerke, sivillerin içinde bulunduğu insani koşullarla ilgili "Kesinlikle korkunç şartlar içindeler. Bu trajik bir durum." ifadesini kullandı.
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