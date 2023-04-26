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5 metre yüksekten düştü! 1'i çocuk 3 ölü!

Çankırı'da yaklaşık 5 metre yüksekten alt yola devrilen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Cenazeler, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor

Giriş: 26.04.2023 - 14:42 | Güncelleme: ABONE OL
OTOBÜS FACİASI... Son dakika haberi: 5 metre yüksekten düştü! 1'i çocuk 3 ölü!
AA

Erzurum'dan İstanbul'a giden F.Ö. (48) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ilgaz ilçesi Belören köyü mevkiinde yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola devrildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede, araçta bulunan H.S. (63), Z.P. (39) ve B.P'nin (11) hayatını kaybettiği belirlendi.

2 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan sürücü ile A.Ö. (41) ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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