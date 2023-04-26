5 metre yüksekten düştü! 1'i çocuk 3 ölü!

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede, araçta bulunan H.S. (63), Z.P. (39) ve B.P'nin (11) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile A.Ö. (41) ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.