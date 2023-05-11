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5 aylık Esmanur'un otopsi raporu kahretti!

Kastamonu’da evinde ölü bulunan 5 aylık Esmanur’un, şüpheli bulunarak gözaltına alınan annesi ile sevgilisi, tutuklandı. Küçük Esmanur'un otopsisindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan öldüğü belirlendi

Giriş: 11.05.2023 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: 5 aylık Esmanur'un otopsi raporu kahretti! - Günün öne çıkan haberleri
5 aylık Esmanur'un otopsi raporu kahretti!
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AA

Kastamonu kent merkezindeki bir evde, 5 aylık olan Esmanur bebeğin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne Y.G. ile erkek arkadaşı C.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANNESİ VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

AA'da yer alan habere göre, anne Y.G. ve sevgilisi C.H. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLÜM NEDENİ YETERSİZ BESLENME VE BAKIMSIZLIK

Öte yandan yapılan otopside, Esmanur'un ilk belirlemelere göre yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Topçuoğlu Mahallesi Onay Sokak'ta 9 Mayıs'ta küçük Esmanur evinde hayatını kaybetmiş, anne Y.G. ile C.H. gözaltına alınmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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