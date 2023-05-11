5 aylık Esmanur'un otopsi raporu kahretti!

Kastamonu kent merkezindeki bir evde, 5 aylık olan Esmanur bebeğin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne Y.G. ile erkek arkadaşı C.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ANNESİ VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI
AA'da yer alan habere göre, anne Y.G. ve sevgilisi C.H. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÖLÜM NEDENİ YETERSİZ BESLENME VE BAKIMSIZLIK
Öte yandan yapılan otopside, Esmanur'un ilk belirlemelere göre yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.
EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU
Topçuoğlu Mahallesi Onay Sokak'ta 9 Mayıs'ta küçük Esmanur evinde hayatını kaybetmiş, anne Y.G. ile C.H. gözaltına alınmıştı.