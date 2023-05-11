5 aylık Esmanur'un otopsi raporu kahretti!

Kastamonu kent merkezindeki bir evde, 5 aylık olan Esmanur bebeğin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne Y.G. ile erkek arkadaşı C.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre, anne Y.G. ve sevgilisi C.H. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yapılan otopside, Esmanur'un ilk belirlemelere göre yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.